Katili marketten çıktı

T24 - Alaşehir'de liseli Emine Çetin'i, 6 yıldır ailenin yanında çalışan evli gencin katlettiği ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden zanlı, "Ona sahip olmak istedim, direnince öldürdüm. Son sözü 'Yapma Kazım Abi' oldu" dedi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dedesinin evinde kafasına ütü ve sopayla vurulup 10 bıçak darbesiyle katledilen lise öğrencisi Emine Çetin'in, (17) 6 yıldır ailenin yanında çalışan Kazım Bozyen tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eşi 7.5 aylık hamile olan Kazım Bozyen'in, genç kıza sahip olmak istediği, liseli Emine'nin karşı çıkıp direnmesi üzerine öldürdüğü anlaşıldı. Genç kızın cenaze törenine katılıp gözyaşı döken 26 yaşındaki zanlısı Kazım Bozyen, olaydan önce marketin güvenlik kamerasını da kendisinin kapattığıni itiraf etti

Korkunç cinayet geçtiğimiz cuma günü saat 19.30 sıralarında Alaşehir'in Sarısu mahahallesi Atatürk Bulvarı 149 numaralı evde işlendi. Babasına ait markette çalışan Alaşehir Sekine Evren Kız Meslek Lisesi öğrencisi Emine Çetin, akşam üzeri dinlenmek için market üzerindeki dedesine ait daireye çıktı. İftarı markette yapmaya hazırlanan ailesi, Emine'yi sofraya çağırmak üzere yeğeni M.Ç.'yi (7) eve gönderdiğinde korkunç cinayet ortaya çıktı. Vücudunun 10 yerinden bıçaklanan ve kafasına iki kez sert bir cisimle vurulan lise öğrencisi Emine Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özel ekip kuruldu

Faili meçhul olarak kayıtlara geçen olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürü Adem Aydemir'in talimatı ile Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Onat'ın koordinesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, cinayet bölgesinde kamp kurdu, tüm delil ve ipuçlarını değerlendirmeye aldı. Cinayet sonrası genç kızın arkadaş çevresi ve aile yapısı da incelenirken, aileye ait markette çalışan 5 personelin bilgisine başvuruldu.

Yaklaşık 100 kişinin ifadesini alan özel ekip, baba İbrahim Çetin'in yanında 6 yıldır çalışan personel Kazım Bozyen'in hereketlerinden şüphelendi ve verdiği bilgileri çelişkili buldu. Polis delil toplayabilmek için Kazım Bozyen'i gözaltına almazken, genç kızın kafasına vurulan sopayı da buldu. Güvenlik kamera kayıtları, savcılık tarafından belirlenen bilirkişi aracılığıyla açıldığında, kamerayı son olarak zanlı Kazım Bozyen'in kapattığı görüldü.

İtiraf etti

Elde edilen bilgiler ve delillere göre harekete geçen özel ekip, Savcılığın talimatı ile ailenin yıllardır yanında çalışan evli personel Kazım Bozyen'i gözaltına aldı. Önce polise direnen genç, delil ve ipuçlarının toplandığını, tümünün aleyhinde olduğunu öğrenince cinayeti itiraf etti. Bozyen'in, "Emine Çetin'in annesine 'Ben yukarı çıkıyorum' dediğini duydum. Yukarıda yalnız olduğunu biliyordum. Peşinden gittim. Birlikte olmayı teklif ettim. Reddedince paniğe kapıldım. Sopayla ve ütüyle vurdum, ölmedi. Bıçakladım. Ölmeden önce son sözü 'Yapma Kazım abi' oldu. Sonra kaçtım" dediği öğrenildi. Zanlının, kamerayı kapattığını itiraf ettiği de belirtildi.

Doktor kontrolü sonrası ifade vermek üzere geldiği Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında şoka giren zanlı Kazım Bozyen'in, vatandaşlar tarafından linç edilme ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi alındı.

Toprağa verildi

Babasının işlettiği marketin üzerindeki dedesinin dairesine çıktığı sırada vahşice öldürülen Sakine Evren Meslek Lisesi öğrencisi Emine Çetin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından Belemenler köyünde toprağa verildi. Genç kızın katil zanlısı Kazım Bozyen'in de bu cenazeye katıldığı ve gözyaşı döktüğü öğrenildi. Zanlı Bozyen'in eşinin 7.5 aylık hamile olduğu belirtildi.