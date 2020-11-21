Katıldığı partinin ardından Koronavirüs testi yaptıran Öykü Çelik, sonuçları böyle duyurdu: Linç severler olarak herkes vicdanıyla uyusun...

Koronavirüs salgını nedeniyle her gün dünyada yüzlerce insan hayatını kaybederken, yapılan tüm uyarılara karşın bir partiye katılan ve ardından test yaptıran oyuncu Öykü Çelik’in test sonucu paylaşırken kullandığı ifadeler dikkatleri, çekti.

Test sonucu negatif çıkan Çelik, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı ancak hemen ardından sildi.

33 yaşındaki oyuncu, test sonucunun üzerine “Linç severler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda Covid olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?” notunu düştü.

Çelik, “Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın?” şeklinde eleştiriler aldı.