Katilden itiraf: Sıkarız dedik, inanmadı

Adana'da, tabancayla öldürülen 19 yaşındaki Emre Çetin'in katil zanlısı 22 yaşındaki Zülfikar Ekinci ile olayın azmettiricisi olduğu belirlenen 27 yaşındaki Ercan Dora, Cinayet Bürosu ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlıların, kahvede tartıştıkları Çetin'in, "Siz ne iş yaparsınız?" diye sorması üzerine, "Kafaya sıkarız" diyerek öldürdükleri ortaya çıktı.



Emek Mahallesi 3 sokakta 17 Eylül'de meydana gelen olayda, askere gitme hazırlığı yapan Emre Çetin, kahvehaneden çıkıp evine giderken kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralı olarak Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen ölmüştü. Faili meçhul olarak kayıtlara giren cinayetle ilgili çalışmasını sürdüren Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlılarının Zülfikar Ekinci ile Ercan Dora olduğunu belirledi. Zanlıları yakalamak için çalışmalara başlayan Cinayet Bürosu ekipleri, Ekinci ile Dora'nın, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit ederek operasyon düzenledi. Silahlı direniş olabileceğini değerlendirerek, çelik yelek ve uzun namlulu silahlarla baskın düzenleyen ekipler, sokaktaki evleri tek tek aradı. Zanlıları, saklandıkları evin yanındaki barakada bulan polis, gözaltına aldı.



Suç aleti tabancayla birlikte yakalanan ve cinayeti itiraf eden zanlılardan Zülfikar Ekinci, Ercan Dora'nın azmettirdiğini söyledi. İfadesi alınan Ekinci, "Ercan mahallemize yeni geldi. Emre de cezaevinde bulunan ağabeylerinden dolayı hasımları olduğu için mahalleye gelip giden herkesten huylanıyordu. Kahvede otururken yanıma geldi, Ercan'ı kastederek, `Ne iş yaparsınız' diye sordu. Ben de `kafaya sıkarız' dedim. O da `Sıkıysa sıksanıza' deyip gitti. Bu konuşmayı Ercan'a anlattım. Ercan da `Sık da görsün bakalım, hem mahalledeki diğer delikanlılara da ders olur' dedi. Ben de bunun üzerine kafasına sıktım" dediği öğrenildi.



Zülfikar Ekinci'nin iddialarını ve cinayeti azmettirdiği suçlamasını kabul etmeyen Ercan Dora, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda susma hakkını kullandı. Soruşturmanın ardından zanlılar, `tabancayla adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

