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Yaşam

Katil zanlısının fotoğrafları sınır kapılarında

Emniyet, Münevver Karabulut'un öldürülmesi olayıyla ilgili zanlının yakalanması için fotoğraflarını il emniyet müdürlükleri ve sınır kapılarına gönde

20 Mayıs 2009 03:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münevver Karabulut'un öldürülmesi olayıyla ilgili zanlı Cem Garipoğlu'nun yakalanması için fotoğraflarını il emniyet müdürlükleri ve sınır kapılarına gönderdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 81 il emniyet müdürlüğü ve sınır kapılarına gönderdiği resmi yazıda, zanlı Cem Garipoğlu'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yazıda, zanlı Cem Garipoğlu ile ilgili İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesince "yakalama emri" çıkartıldığı anımsatılarak, zanlı ile ilgili ayrıntılı kimlik bilgileri gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yakalama evrakı ile Garipoğlu'nun fotoğraflarının da emniyet birimleri, havalimanları, sınır kapılarına asılması istendi.

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