Katil zanlısının bulunamaması protesto edildi

Beşiktaş'ta çöp konteynerinde parçalanmış halde cesedi bulunan Münevver Karabulut'un cinayet zanlısının bulunamaması bazı vatandaşlar tarafından protesto edildi.



Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanan grup, Karabulut'un fotoğraflarını çevredeki vatandaşlara dağıttı.



Grup adına açıklama yapan Ahmet Şafak, cinayetin zanlısı olarak aranan kişinin aradan geçen 2 aya rağmen bir türlü yakalanmadığını anımsattı. Acilen katilin ya da katillerin bulunması gerektiğini belirten Şafak, "Bu ülkede adalet zengin, fakir ayrımı yapmadan tecelli etmelidir. 55 gün oldu en ufak bir gelişme kaydedilemedi. 18 yaşından küçük bir genç nasıl oluyor da kaçıyor? Birileri yardım mı ediyor?" diye konuştu.



Katil zanlısı bulunana kadar her hafta sonu bu toplantıları gerçekleştireceklerini bildiren Şafak, Münevver Karabulut adına "facebook"ta kurulan gruba üye olanların sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

