Katil zanlısını özel ekip yakaladı (2)

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'BANA KARDEŞİMİ ÖLDÜRTTÜLER' Adana'da haraç meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, vurmak istediği kişinin yanındaki, 'Kardeşim' olarak nitelendirdiği arkadaşı Zeynel Yıldız'ı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Remzi Can Yıldırım, Adli Tab

08 Kasım 2017 18:54

\'BANA KARDEŞİMİ ÖLDÜRTTÜLER\'
Adana\'da haraç meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, vurmak istediği kişinin yanındaki, \'Kardeşim\' olarak nitelendirdiği arkadaşı Zeynel Yıldız\'ı öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Remzi Can Yıldırım, Adli Tabiplikte\'ke sağlık kontrolünden polisler eşliğinde çıkarılırken, gazetecilerin sorusu üzerine, \"Ben yakalanmışım şimdi Anadolu Mahallesi\'nde rahat rahat gezsinler. Kafalarına göre takılsınlar. Ama gerekeni yapacağım. Allah büyük. Bugün olmazsa yarın\" dedi. Yıldırım, \"Cinayet işlemedin mi?\" sorusu üzerine de \"Yapacağım bir şeyler. Allah büyüktür. Bana kardeşimi öldürttüler. Ama yakışanı yapacağım Allah büyüktür. Öldürtmedi kimse yanlış anlaşılma\" diye konuştu.

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