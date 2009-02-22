Katil zanlısı sözünü tutmadı

Annesi çığlığı duydu

‘Ailesinden ve hayallerinden çaldılar’

‘Her şey bitti sandık’

‘Söz vermişti, tutmadı’

‘Yaptığımdan çok pişmanım’

Pendik Lisesi öğrencisi Esra Celepkulu’nun Kurtköy’deki Temiz Işık Sitesi’ndeki baba evinde dün yas ve gözyaşı vardı. Celepkulu ailesinin 2 evladından biri olan Esra, 27 Mart’ta 18 yaşına girecekti. Kızlarını yaşamın baharında yitirmenin şokunu yaşayan baba Cemalettin Celepkulu, güçlükle ayakta duruyor.Cenaze töreninde, "Kızım ellerimden kayıp gitti" diye gözyaşı döken Leyla Celepkulu, doktor kontrolünde. Tutuluyor. Olay günü, kapıyı açmasına rağmen yukarı kimsenin çıkmadığını ve bir süre sonra kızının "İmdat" diye bağırdığını anlatan acılı anne, merdivenlerden indiğinde kızını asansörde kanlar içinde bulduğunu söyledi. Anne Celepkulu, katilin başka insanlara zarar vermemesi için ömür boyu hapiste kalmasını istiyor.Kadıköy Belediyesi’nde memur olarak çalışan baba Celepkulu, gazetecilerle acısını paylaşırken, “Kızım da sizin gibi gazeteci olmak istiyordu, acımasızca onu hem ailesinden, hem hayallerinden çaldılar” dedi.Baba Celepkulu ile yakınları, 18 Şubat Çarşamba günü asansörde S.K. tarafından katledilen Esra’nın planlı şekilde öldürüldüğüne inanıyor. Celepkulu, “Çünkü sitenin güvenliğinin olmadığı tek gün, çarşamba. Bunu ancak kızımı takip edip plan yapan biri bilir. Yoksa güvenlik onu almazdı” dedi.Kartal Soğanlı’da oturdukları zaman S.K.’nın Esra’yı rahatsız ettiğini öğrendiğini anlatan baba şöyle devam etti:“2 yıl önce Esra’ya arkadaşlık teklif etmiş. Kızım da bana şikâyet etti, hemen çocuğun büyüklerine durumu anlattım. O zaman bize, ‘Tamam siz merak etmeyin bundan böyle dünya ahiret benim bacım o. En ufak bir şeyim olursa gelin öldürün beni, bundan sonra ben onu koruyacağım’ demişti. 6 ay kontrol ettik rahatsız etmesin diye, hiçbir şey yoktu. Her şey bitti sandık. Bir insan bu kadar canavar olamaz”Katil zanlısı Sezai K. ise dün gözaltında tutulduğu Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan adliyeye sevk edildi.Nöbetçi mahkemece tutuklanan Sezai K., jandarmadaki ifadesinde "Artık yaşamamın bir anlamı yok. Ailesi de beni öldürsün" diye sinir krizi geçirdi. İfadesinde Esra’yı bıçakladıktan sonra minibüsle olay yerinden uzaklaştığını belirten katil zanlısı K. şunları anlattı: "Esra’nın hastaneye kaldırıldığını düşünerek oraya gittim. İki gün bahçede yattım. Durumunu öğrenmek için oradan ayrılamadım. Daha sonra eve gidip kıyafetimi değiştirdim. Jandarmanın beni yakalamak için operasyonlar yaptığını öğrendim. Yaptığımdan çok pişmandım ve acı çekiyordum. Buna dayanamayarak teslim oldum."