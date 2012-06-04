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Dünya

Katil zanlısı porno yıldızı Fransa'da aranıyor

Fransız polisi, Kanada'da birlikte yaşadığı sevgilisini canice öldürdüğü iddiasıyla aranan porno oyuncusunun Paris'te olduğu sanılan yerlerde arama yaptı

04 Haziran 2012 17:54

Fransa medyasında çıkan haberlere göre, polis Luka Rocco Magnotta'nın hala Paris veya çevresinde olduğundan emin değil.

Polis, Magnotta'nın kaldığı söylenen Paris'teki bir otel odasında porno dergileri ve uçakta mide bulantısı durumunda kullanılan türden torbalar bulmuştu.

Zanlının kullandığı GSM numarası Paris'in iki semtinde belirlendi. Polisin arama yaptığı otel Paris'in doğusunda çevre yolunun yakınında bulunuyor.

Magnotta'nın Kanada'dan kaçarak geçen hafta Fransa'ya gittiği söyleniyordu. Magnotta aynı zamanda
Eric Clinton Newman ve Vladimir Romanov olarak da biliniyor.

Polis, eşgal ihbarları üzerine haftasonunda şehrin doğusundaki iki otelde ve bir barda arama yaptı.

Bu arada Magnotta'nın öldürdüğü kişinin kimliği hakkında açıklamalar da gelmeye başladı.


Polis: Kurbanın kimliğini belirledik


Kanada polisi, BBC'ye yaptığı açıklamada öldürülüp parçalara ayrılan kişinin 33 yaşındaki bir Çinli öğrenci olduğunu söyledi.

Adli tıp raporları kimliği teyit etmedi ancak polis, maktulün Jun Lin adlı öğrenci olduğundan emin görünüyor.

Maktulün el ve ayağı, Kanada başbakanının makamına ve siyasi partilerin merkezlerine gönderilmişti.

İnternetteki bir video görüntüsünde buz kırıcıyla öldürülürken görülen kişinin Jun Lin olduğu düşünülüyor.

Jun Lin'in de porno sektöründe çalıştığı ve biseksül roller üstlendiği söyleniyor.

Zanlının, iki kedi yavrusunu poşete konulup boğulmalarının görüntülendiği ve bir kedinin yılana yem edilirken görüldüğü videolarla da bağlantılı olduğu düşünülüyor.

(BBC Türkçe)

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