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Yaşam

Katil zanlısı ararken bandrol vurgunu ortaya çıktı

Boğazı kesilerek öldürülen liseli Münevver Karabulut katil zanlısı aranan Cem G.'yi bulmak için rakı fabrikasına baskın yapan polis, bondrol vurgununu ortaya çıkardı.

11 Mart 2009 02:00

İstanbul'da boğazı kesilerek öldürülen liseli Münevver Karabulut katil zanlısı aranan Cem G.'yi bulmak için Hayyam Garipoğlu'nun rakı fabrikasına polis baskın yaptı. Şüpheliyi bulamayan polis, dağıtım deposunda 100'lük ve 70'lik şişerelere 20'lik şişe bondrolü yapıştırıldığını belirledi.

İstanbul Etiler'de 3 Mart günü vücudu bir çöp konteynerinin içine bırakılan bavulda, başı ise bavulun üzerine konulan gitar kılıfında bulunan liseli Münevver Karabulut'un cinayet şüphelisi olarak aranan işadamı Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni Cem G.'nin yakalanması için polis operasyonlar yapıyor.

Cinayet Masası ekipleri Cem G.'nin saklanabileceği ihtimali üzerine Hayyam Garipoğlu'na ait Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz Beldesi yakınlarında bulunan Burgaz Rakı Fabrikası'na baskın düzenledi. Fabrikada yapılan aramada şüphelinin izine rastlanamadı.

Depoya ikinci baskın

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bu baskın sonrasında elde ettikleri bilgiyi değerlendirerek, ilçenin Atatürk Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan Burgaz Alkollü İçecekler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin dağıtım bayisisi olan Trakya Pazarlama ve Dağıtım Limitet Şirketi'ne baskın düzenledi.

Polis baskında depoda bulunan İstanblue Vodka, Yaş Üzüm Rakısı ve Burgaz Rakı'ya ait 2 bin 640 şişenin üzerinde ürünlerin niteliğine uygun olmayan bandroller bulunduğu belirledi.

Lüleburgaz Vergi Dairesi görevlileri ile birlikte mobil bandrol tespit cihazı ile yapılan denetimde, 100'lük ve 70'lik şişelere 20'lik şişelere ait bandrollerin yapıştırıldığına ilişkin tutanak tutuldu. Burada bulunan şirket müdürü 40 yaşındaki H.K. hakkında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yasal işlem başlatıldı.

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