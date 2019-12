'Katil yönetici' apartman sakinlerini kaçırdı

T24 - İstanbul Erenköy'de eski yönetici Kemal Akın'ın 3 kişiyi öldürdüğü Unan Apartmanı'nı "zorba katil" korkusu sardı. Apartman sakinleri, kaçak Akın'ın geri gelmesinden endişe ediyor. Kimi kilidini değiştirdi, kimi alarm taktırdı, kimi de taşındı.



4 Temmuz'da Türk Balıkadamlar Lokali'ndeki apartman yönetim toplantısını basarak katliam yapan 61 yaşındaki Kemal Akın, siyah renkli Toyota Avensis model otomobiliyle ortadan kayboldu. Sık sık sahte plaka kullandığı sanılan Akın için iki kez Kızıltoprak yakınlarında görüldüğü ihbarı yapıldı. Ancak kaçağın izi belirlenemedi. İki cep telefonu hattını da kapattığı anlaşılan Akın'ı yakalamak için özel ekip kuran İstanbul Polisi, apartmanı abluka altına aldı.



Apartman sakinleri, yıllarca bir elinde cop, bir elinde kelepçeyle dolaşarak terör estiren Kemal Akın'ın bir an önce yakalanmasını istiyor. 'Apartman Saddam'ı diye lakap taktıkları Akın'ın korkusundan fotoğraf çektirmeyen, isimlerinin bile gizli tutulması koşuluyla konuşan apartman sakinlerinden biri şunları söyledi: "Artık sahile inemez oldum. Kızım binaya girdiği andan itibaren, asansörde bile benimle telefonda konuşarak geliyor. Her an gelecek diye korku içinde yaşıyoruz."





'Otomobilimden inemedim'



Önceki gece, binanın otoparkında korkuya kapıldığını belirten diğer apartman sakini, "Otomobilin uzun farlarını yakıp kapıları içerden kitledim, çocuğuma hissettirmeden evdeki kocamı telefonla arayıp yanımıza gelmesini istedim. Korkudan donup kalmışım" diyerek yaşadığı tedirginliği dile getirdi.



Bir apartman sakini ise, Kemal Akın'la ilgili bildiklerini şöyle anlattı: "Eşini sık sık dövmesi boşanmalarına kadar uzandı. Yanında çalışan bir kadına tacizde bulunduğu için karakolluk oldu. Bina sakinlerinden kimya mühendisi Orhan Tümer'in üzerine araba sürerek bacağının kırılmasına neden oldu. 10 bin liranın üzerinde apartmana borcu var. Bir kağıt toplayıcısını 'apartmana bakıyor' gerekçesiyle döverek kelepçeledi. Daire kapılarını dinlerdi. Binaya gelen bir kişiyi otoparka aracını park ettiği için direksiyona kelepçeledi."





MFÖ'nün Fuat'ı da kaçmış



Kemal Akın döner endişesine kapılan apartman sakinlerinden kimi, daire kapılarının kilidini yenisiyle değiştirip alarm taktırırken, kimi de evini taşıdı. Bu arada ünlü pop grubu MFÖ'den Fuat Güner'in de aynı apartmandan bu gerekçeyle taşındığı ortaya çıktı. Güner, "Ben de az deli değilim ama o garip bir insandı. Tüpgaz elemanını kalorifer borusuna kelepçelerdi. Apartmanda yine bir kavga sırasında eşim sırtına sandalye yemişti. O adam yüzünden evimden taşındım. İyi ki de taşınmışım" dedi.





Anne ve babasını öldürdü



Anne ve babasını Kemal Akın'ın katlettiği Atilla Sunder, korku apartmanının önüne gelerek polislerden bilgi alıyor. Katilin bir an önce yakalanmasından başka birşey istemediğini belirten Sunder, şöyle konuştu: "Bu insan oniki yıldan beri herkese kan kusturdu. Afla da dışarı çıktı. Olaydan bir gün önce akşam annemle konuştuk. Apartman toplantısının olacağını ve yarın oraya gideceklerini söyledi. Daha sonra orada kötü şeylerin olduğunu duyunca anladım zaten."