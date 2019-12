Katil not bıraktı!

T24 - Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde, yaklaşık 3 yıldır eşinden ayrı, tek başına yaşayan 2 çocuk annesi 57 yaşındaki Rahime Peker, evinde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Cesedin yanında bulunan, katilin bıraktığı sanılan, ‘Ben kendim teslim olacağım, kendimi öldürürsem ölü, öldürmezsem diri olarak geleceğim’ yazılı not bulundu. Polis, Peker’in bir süredir yanında kalan yeğeni 34 yaşındaki O.G.'nin peşine düştü.





Olay dün saat 22.00 sıralarında, Muğla Karate İl Temsilcisi Behçet Andaç Peker'in, annesi Rahime Peker'i ziyaret için Terzialiler Mahallesi’ndeki apartmana gelmesiyle ortaya çıktı. 5 katlı apartmanın en üst katına çıkıp anahtarıyla kapıyı açan Behçet Andaç Peker, salondaki kanepenin üzerinde annesinin kanlar içindeki cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 3 yıldır eşinden ayrı ve tek başına yaşayan 2 çocuk annesi Rahime Peker'in boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı. Mutfaktaki setten alınan cinayet bıçağının son derece keskin olduğu, katilin elinin hiç titremediği saptandı.





İLGİNÇ NOT



Cesedin yanındaki masada bulunan ve katilin bıraktığı sanılan, ‘Ben kendim teslim olacağım, kendimi öldürürsem ölü, öldürmezsem diri olarak geleceğim’ yazılı not ise şaşkına çevirdi. Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rahime Peker’in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.





ALMANYA’DAN GELEN YEĞEN ARANIYOR



Evde çalınan herhangi birşey olmadığını, ortalığın dağıtılmadığını belirleyen polis, cinayet şüphelisi olarak 1.5 aydır Rahime Peker’in yanında kalan ve olaydan sonra ortadan kaybolan yeğeni O.G.’nin peşine düştü. Uzun yıllar Almanya’da yaşayan ve ‘adam öldürmek’ suçundan cezaevinde yattıktan sonra birkaç ay önce sınır dışı edilen O.G.'nin psikolojik sorunları bulunduğu öne sürüldü. Öldürülen kadının komşuları ise O.G.’nin bir işte çalışmadığını, ancak yanında kaldığı tezyesine her konuda yardımcı olduğunu anlattı. Rahime Peker’in de içine kapanık bir insan olduğu, evinden pek dışarı çıkmadığı ifade edildi.



Cinayetle ilgili geniş çaplı sornuşturmanın sürdüğü bildirildi.