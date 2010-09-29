Katil kurbanını böyle uğurladı

T24

Moralıgil, 6 Haziran 2010’da Şile Balıbey Mahallesi 23 Nisan Caddesi Manolya Sokak Özlem Sitesi’ndeki evinde elleri arkadan bağlanmış halde ölü bulunmuştu.Celadet Moralıgil cinayeti ile ilgili aralarında Ferhan Akkuş’unda bulunduğu 6 kişi dün tutuklanmıştı. Akkuş’un, cesetin evden çıkarılışını, gözyaşı döken Moralıgil’in yakınlarıyla birlikte izlediği ve cenazeye de katıldığı olay günü çekilen görüntülere yansıdı.