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Yaşam

Katil kurbanını böyle uğurladı

Celadet Moralıgil cinayeti ile ilgili aralarında Ferhan Akkuş’unda bulunduğu 6 kişi dün tutuklanmıştı.

29 Eylül 2010 03:00

T24 - Yazar Celadet Moralıgil cinayeti ile ilgili tutuklanan zanlılardan Ferhan Akkuş’un, olay günü, cesedin evden çıkarılışını gözyaşı döken aile ile izlediği, cenazeye de katıldığı ortaya çıktı.

Moralıgil, 6 Haziran 2010’da Şile Balıbey Mahallesi 23 Nisan Caddesi Manolya Sokak Özlem Sitesi’ndeki evinde elleri arkadan bağlanmış halde ölü bulunmuştu. 

Katil kurbanını böyle uğurladı

Celadet Moralıgil cinayeti ile ilgili aralarında Ferhan Akkuş’unda bulunduğu 6 kişi dün tutuklanmıştı. Akkuş’un, cesetin evden çıkarılışını, gözyaşı döken Moralıgil’in yakınlarıyla birlikte izlediği ve cenazeye de katıldığı olay günü çekilen görüntülere yansıdı.

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