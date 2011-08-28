‘Katil koca’ya özel harekat operasyonu

T24

‘Oğlum gelinime kurban olsun’



Dumlupınar Mahallesi 39008. Sokak'ta devriye görevi yapan güvenlik güçleri, iki çocuk annesi eşi Ezgi Köseoğlu'nu 21 Ağustosta Onur Mahallesi ''çocuklarını göstereceğim'' diyerek çağırdığı babasının evinde aralarında çıkan tartışma sonucu başına ve boynunda 4 el ateş ederek öldürdüğü öne sürülen zanlı Mehmet Köseoğlu'nu görünce ''dur'' ihtarında bulundu.Uyarıyı dinlemeyen, polise ateş ederek kaçan zanlı, kendisini takip eden güvenlik güçlerine izini kaybettirdi.Bir süre sonra polisi arayan zanlı Mehmet Köseoğlu'nun babası Osman Köseoğlu'nun oğlunun yerini bildirmesi üzerine, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Meydan Mahallesi 38035. Sokak'ta zanlının saklandığı 3 katlı binayı güvenlik çemberine aldı, yakındaki evlerde oturanlar tahliye edildi.Asayiş, terörle mücadele ve özel harekat polislerinin de katılımıyla yapılan çalışmada, güvenlik güçleri, hoparlörle zanlıya ''Mehmet Köseoğlu, teslim ol'' diye anons yaptı.Güvenlik güçlerinin çağrısına yanıt vermeyen zanlı, bir süre sonra saklandığı evin kapısı kırılarak yakalandı ve Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen zanlının götürülmesi sırasında, Ezgi Köseoğlu'nun yakınları olduğu öğrenilen grup ve çevredeki vatandaşlar zanlıya gösterdi.Zanlının babası Osman Köseoğlu, ''Oğlumu keşke öldürseler. Oğlum gelinime kurban olsun'' dedi.