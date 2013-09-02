'Katil Koca' kurbanı, kadınların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

Eski eşi tarafından katledilen BDP Küçükçekmece Kadın Meclisi üyes Nazliye Sincar (Harman) bugün toprağa verildi. 'Katil koca' kurbanı talihsiz kadın, yine kadınların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

BPD Küçükçekmece Kadın Meclisi ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) üyesi Nazliye Sincar bugün toprağa verildi. Eski eş kurbanı kadının cenazesi, yine üyesi olduğu Kadın Meclisi üyelerinince taşındı. Nazliye Sincar’a dönük saldırıyı kınayan (DÖKH), saldırıyı kadın mücadelesine yapılan bir saldırı olarak nitelendirdi ve Nazliye Sincar’ın da “kadın mücadelesinin bir şehidi” olarak kabul edildiğini belirtti.



Radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, BDP'nin 1 Eylül Barış Günü'nde Kadıköy'de düzenlenen mitingine gitmek için yola çıktığı sırada eski kocası tarafından kurşunlanan Nezlihe Harman bugün son yolculuğuna uğurlandı. Radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, Harman için Küçükçekmece Fevzi Çakmak Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı kadınlar tarafından kılınan Harman'ın cenazesi yine kadın arkadaşları tarafından omuzlanarak helallik alınması için evinin bulunduğu sokağa götürüldü. Ellerinde 'Kadına ve barışa sıkılan kurşunu lanetliyoruz' şeklinde pankart ve dövizler bulunan kalabalık Kürtçe ve Türkçe sloganlar attı. Hayatını kaybeden Harman'ın tabutuna omuz veren BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'in oldukça üzgün olduğu gözlendi.

Sabahat Tuncel: Koruyamadık bu arkadaşımızı

Cenazeye gelerek taziyede bulunan BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel gazetecilere açıklama yaptı. Tuncel, şunları söyledi:



"Öncelikle bu cinayet değil katliam. Şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Ne yazık ki bu ilk değil. Umarız son olur. Gerçekten 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Kadıköy'de kutlamalara gelmek isteyen arkadaşımız eski eşi tarafından katledildi. Burada acı olan durum, Kadın Meclisi'mizde çalışan bir arkadaşımızın aslında böyle bir saldırıya maruz kalması. Kendisini her zaman moralli hissederdik. Kendi içerisinde yaşadığı sorunları bize dahi yansıtmadı. Kendi yaşadığı zorlukları başka kadınlar yaşamasın diye mücadele eden bir kadındı. Biz BDP Kadın Meclisi olarak da kendi üzerimize şunu düşünüyoruz; koruyamadık bu arkadaşımızı. Bizimle birlikte yan yana çalışan bir arkadaşımızı koruyamamanın sorumluluğunu yaşıyoruz kendi açımızdan. Bu bize daha büyük bir azim, daha büyük bir mücadele azmini geliştiriyor. Buradan hükümete seslenmek istiyoruz. Hala bu katil yakalanmış değil. Sivil polislerin gözü önünde kaçtı. Kim olduğu belli… Bu defa umarız kameralar silinmemiştir. Bir an önce yakalanır. Biz Neslihan arkadaş diyorduk, Nezlihe arkadaşımız eşiyle bir bağlantısı kalmamış. Resmi olarak ayrılmış. Eşi de kendisine başka bir yaşam kurmuş zaten. Bildiğimiz kadarıyla koruma talebinde bulunmamış. Çalışma arkadaşlarına eski eşinin zaman zaman rahatsız ettiğini söylemiş ama bizim bildiğimiz resmi bir başvurusu yok. Belki bize de ifade etseydi arkadaşımızın en azından çıkan yasalar çerçevesinde korunması konusunda gerekli tedbirleri alabilirdik. Saldırganın tutuklanmamış olması bizim açımızdan düşündürücüdür. Olay günü orada sivil emniyet mensuplarının olduğu şeklinde arkadaşlarımızın bilgileri var. Tam vurulduğu yer, Küçükçekmece ilçemizin otobüslerinin kalkacağı yer. Görülmemesi mümkün değil. Zaten çok hızlı bir şekilde polis memurları oraya geliyor. Buna rağmen yakalanmaması bizim açımızda düşündürücü.”



Harman'ın cenazesi helallik alınmasının ardından Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi.