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BDP Küçükçekmece Kadın Meclisi üyesi eski koca kurbanı oldu

BDP Küçükçekmece Kadın Meclisi üyesi Neslihan Harman, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Harman kurtarılamadı

01 Eylül 2013 16:54

 

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapılacak olan mitinge katılmak için yola çıktığı sırada eski eşi Zeydan Harman'ın silahlı saldırısına uğrayan BDP Küçükçekmece Kadın Meclisi üyesi Neslihan Harman yaşamını yitirdi.

Kadıköy'de yapılacak olan 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine katılmak için Küçükçekmece Kanaraya Mahallesi Kadriye Moroğlu Lisesi önünden kaldırılacak araçlara binmek için giden BDP Küçükçekmece Kadın Meclisi üyesi Neslihan Harman, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, lise yakınlarında eski eşi Zeydan Harman tarafından silahlı saldırıya uğradı.

 

10 yıldır ayrı yaşıyordu

 

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, saldırı sonrası vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Harman, Mehmet Akif Kalp Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Harman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Harman'ın, Zeydan Harman'dan yaklaşık 10 yıldır ayrı yaşadığı ve daha önce de tehditler aldığı için polise ve savcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi.

 

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