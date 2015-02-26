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Dünya
Deutsche Welle

Katil hasta bakıcıya ömür boyu hapis

Almanya'da bir hasta bakıcı iki hastayı öldürdüğü, ikisini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edildi.

26 Şubat 2015 18:09


Oldenburg Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, 38 yaşındaki hasta bakıcı Niels H. iki hastayı öldürmek ve iki hastayı da öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu. Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Niels H. 15 yıldan önce şartlı tahliyeden yararlanamayacak. Mahkeme davalıyı hasta bakıcılık mesleğinden de men etti.

Niels H. 2003-2005 yılları arasında Delmenhorst Kliniği'nde durumu ağır olan birçok hastanın ölümünden sorumlu tutuluyordu. Sadece beş vakanın incelendiği dava sürecinde Niels H. 30'dan fazla hastanın ölümünden sorumlu olduğunu itiraf etti. Diğer vakalarla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Niels H.‘nin diğer ölümlerle ilgili olarak yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Savcılık bu bağlamda yaklaşık 200 şüpheli olayı inceliyor. Niels H. dolaşım bozukluğu ve diğer başka ağır komplikasyonlara yol açabilen bir kalp ilacını toplam 90 hastaya yüksek dozda zerk ettiğini itiraf etmişti. Bu hastalardan 30'unun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaEyalet MahkemesiNielsDelmenhorst KliniğiH.‘ninSavcılıkWelle Türkçe DW/dpa/AFP BW/HS

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