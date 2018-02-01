Katil balinalar insan sesini taklit edebiliyor

Yeni bir bilimsel araştırma dünyadaki tüm okyanuslarda bulunan bir memeli türü olan katil balinaların insan seslerini taklit edebildiğini ortaya çıkardı. Araştırma kapsamında incelenen 14 yaşındaki Wikie adlı katil balina İngilizce "Merhaba" ve "Bay bay" gibi basit kelimeleri başarıyla taklit etti.

Guardian'ın haberine göre, yeni yapılan bir bilimsel araştırma 'orka' olarak da adlandırılan katil balinaların, kimisi ilk denemede olmak üzere, insan seslerini başarıyla taklit etme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koydu.

Fransa'daki bir akvaryumda tutulan 'Wikie' adlı 14 yaşındaki bir dişi katil balina üzerinde incelemeler yapan bilim insanları katil balinanın başarıyla İngilizce 'Merhaba', Baybay' ve 'Amy' gibi sözcükleri taklit ettiğini duyurdu.