Katil, alkollü ve haplıydı

Etiler’deki bir çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan liseli Münevver Karabulut cinayetinde 6. gününe girilmesine rağmen kimliği belirli olan katil zanlısı C.G. yakalanamadı.



Üst düzey bir emniyet yetkilisi, cinayeti tek kişinin işlediğini, zanlı C.G.’nin olay sırasında alkollü ve haplı olabileceğini söylerken, zanlının anne ve babasının gözaltında yaşadıkları da açığa çıkıyor.



Hiç ağlamamışlar



Milliyet’in haberine göre anne ve T.M.G. baba M.N.G.’ nin emniyette ayrı nezarethanelerde tutulduğu belirtildi. Bu sırada çiftin sorgularında ağız birliği yapmamaları için görüşmelerine izin verilmedi. Başka şüphelilerin aksine gözyaşı dökmeyen çiftin, elleri kenetlenmiş, gözleri yerde, donuk bir şekilde günlerce beklediği öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, anne baba, polisin sorularına “Olay sırasında evde değildim. Görmedim. Cinayeti kimin işlediğini bilmiyorum” gibi yanıtlar verdi. Anne T.M.G. evdeki silinmiş kan izleriyle ilgili olarak, “Ben yalnızca kusmuk gördüm. Onu temizledim. Kan görmedim” dedi.

Soruşturmayı sürdüren üst düzey bir emniyet yetkilisi ise şunları söyledi: “Toplanan deliller ve ulaştığımız bilgi cinayetin bir kişi tarafından işlendiğini, bu kişinin de peşinde olduğumuz C.G. olduğunu gösteriyor. Zanlı olay sırasında normal değildi. Aşırı derecede alkollüydü. Haplı olduğunu da düşünüyoruz.”



Rusya’ya mı kaçtı?



Olay gününden beri tanıdıklarıyla irtibata geçemeyen zanlı C.G.’nin yurtdışına kaçmış olma ihtimali değerlendiriliyor. Ailesinin “Hayatından endişe ediyoruz” dediği ve resmi yollardan yurtdışına çıkmadığı tespit edilen şüpheli C.G.’nin kaçak olarak Rusya’ya gittiği ileri sürüldü. C.G.’nin Rusya’da eğitim görmesi ve yanında kalabileceği tanıdıkları olması nedeniyle bu iddia öne çıktı. Facebook adlı internet sitesinde de C.G.’nin Rusya’ya gittiği yönünde yorumlar yazıldı

