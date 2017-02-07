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Yaşam

Katil, adliyeden alkışlarla uğurlandı: Adamsın, Allah’ına kurban!

Tutuklanan katil Hüseyin Mert Saral, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

07 Şubat 2017 10:40

Anadoluhisarı’ndaki BigCheffs restoranda, 12 yıl önce babası Hüseyin Saral’ın öldürülmesi olayında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Sedat Şahin’le birlikte gözaltına alınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’nu (58) öldürdükten sonra polisi bekleyen Hüseyin Mert Saral dün adliyeye çıkarıldı. Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, zırhlı araçla getirilen Saral’a, olası bir saldırı ihtimaline karşı adliye içinde çelik yelek giydirildi.

Bir haftadır gözaltında bulunan Hüseyin Mert Saral, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Gökçen’e ifade verdi. Hüseyin Mert Saral, tutuklanma istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından tutuklanan Saral, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

Adliye önünde toplanan yakınları Saral zırhlı araca bindirilirken ve adliyeden ayrılırken, alkışlayarak, ‘Adamsın’, ‘Allah’ına kurban’ diye tezahürat yaptılar.

Bu arada savcılık, dosyayla ilgili gizlilik kararı alırken, Hüseyin Mert Saral’ın ifadesinde, Büyüksarıoğlu’nu 2005’te İtalya’da öldürülen babası Hüseyin Saral’ın yerini ihbar ettiği iddiasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.

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