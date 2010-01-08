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Katie Price, güzelliği için kansere razı!

Katie Price, güzel görünmek için botoks ve solaryumun kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

08 Ocak 2010 02:00

Erkek dergileri tarafından hazırlanan 'en seksi kadınlar' listesinde hep kendisine yer bulan Katie Price, güzel görünmek için botoks ve solaryumun kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
 
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Bir dergiye güzellik sırlarını açıklayan 31 yaşındaki Katie Price, "İnsanlar solaryumun kanser yaptığını söyleyip duruyor. Eninde sonunda bir nedenle öleceğiz. Bu da benim tercihim. Botoksu da bir çok insan riskli görüyor ama birçok kadın yaptırıyor. Ben de 6 ayda bir botoks yaptırıyorum. İyi hissetmek benim için daha önemli" diye konuştu.

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