Katie Price, güzelliği için kansere razı!

Bir dergiye güzellik sırlarını açıklayan 31 yaşındaki Katie Price, "İnsanlar solaryumun kanser yaptığını söyleyip duruyor. Eninde sonunda bir nedenle öleceğiz. Bu da benim tercihim. Botoksu da bir çok insan riskli görüyor ama birçok kadın yaptırıyor. Ben de 6 ayda bir botoks yaptırıyorum. İyi hissetmek benim için daha önemli" diye konuştu.