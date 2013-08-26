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Katie Holmes yeniden gelinlik giydi

Tom Cruise'dan boşanan ve zor günler geçiren güzel oyuncu Katie Holmes hayata döndü

26 Ağustos 2013 14:19

Katie Holmes Ohio'da yeni çekilen 'Bayan Meadows' filminin setinde gelinlikle görüntülendi.
 
Geçtiğimiz yıllarda 6 yıllık eşi Tom Cruise'dan boşanan ve zor günler geçiren güzel oyuncu Katie Holmes hayata döndü. Beyaz perdeye geri dönen Holmes yeni filminin çekimlerinde görüntülendi.

Son kez 2006 yılında Tom Cruise ile evlenirken gelinlikle görüntülenen Holmes'in yeni filminin çekimleri sırasında sürekli telefonuyla ilgilenmesi dikkat çekti. Holmes için "Kötü günleri geride bıraktı" yorumları yapıldı.

2012 yılında boşanan çiftin çocukları Suri'nin velayeti annesine verilmişti.

Başrollerini Katie Holmes'in oynadığı Bayan Meadows filmi 2014 yılında vizyona girecek.

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