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Magazin

Tom Cruise, David Beckham'la mı beraber oldu?

Hollywood'un başlıca magazin sitelerinden Dramarama; Katie Holmes'un, Cruise'u aile dostları David Beckham'la yakaladığını iddia etti

11 Temmuz 2012 12:37

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Tom Cruise ve Katie Holmes'un boşanmasının ardından ilginç bir iddia gündeme geldi. Kulislerde konuşulanlara göre Katie Holmes'un Tom Cruise ve dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ı birlikte yakaladığı iddiası boşanma gerekçesi oldu.

Habertürk'ün haberine göre; Katie Holmes-Tom Cruise çiftinin beş yıllık evliliklerini bitirme kararı bugünlerde Hollywood kulislerinde en çok konuşulan konu.

Ayrılıkla ilgili Cruise'un Holmes'den sıkıldığını söyleyenler de var, Holmes'in Cruise'un bağlı olduğu Scientology Tarikatı'nın kurallarına göre yaşamaya daha fazla dayanamadığını öne süren de.

Konuyla ilgili en çarpıcı iddiaysa şöyle. Hollywood'un başlıca magazin sitelerinden Dramarama'nın iddiasına göre Katie Holmes, Cruise'u aile dostları David Beckham'la birlikte oldu.

Sitenin haberine göre bir süredir Cruise ve Beckham arasındaki ilişkinin dostluk sınırlarını aştığından şikayet eden ve aralarında cinsel bir birliktelik yaşandığından şüphelenen güzel yıldız, bu olaydan sonra boşanma kararı aldı.

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