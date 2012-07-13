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Tom Cruise, 'Backham'la yatakta basıldı' haberine dava açıyor

Hakkında çıkan 'David Backham ile yatakta yatakta basıldı' iddaları ünlü Hollywood yıldızı Tom Cruise'u kızdırdı. Katie Holmes'un, Nicole Kidman'ı aradığı iddiaları ortaya atıldı

13 Temmuz 2012 14:34

David Beckham ile yatak basıldı iddiaları yüzünden zor günler geçiren Tom Cruise, avukatı aracılığıyla hakkında çıkan haberler yüzünden National Enquirer Gazetesi’ni milyon dolarlık tazminat davası açacağını açıkladı.

National Enquirer, Tom Cruise’un tam bir canavar olduğunu iddia etmişti. Gazete aynı zamanda Cruise’un eşi Katie Holmes’a şiddet uyguladığını öne sürerek kızı Suri’yi ceza olarak penceresiz küçük bir odada hapsettiğini yazmıştı.

Söylentiler son hızla devam ederken US Weekly’nin iddiasına göre ise Katie Holmes, üç ay kadar önce Cruise’un eski eşi Nicole Kidman ’a telefon açtı.

Holmes, 2001’de Tom Cruise ’dan boşanan Avusturalyalı oyuncu Nicole Kidman ’a altı yaşındaki kızı Suri’nin velayetini alma konusunda danıştı ve ünlü oyuncudan moral aldı.

Kidman da Holmes’a şu anda güzel bir yaşamı olduğunu ve geçmişe dair hiçbir pişmanlık duymadığını söyledi.

11 yıl evli kalan ve iki çocuk evlat edinen Kidman ile Cruise’nin boşanmaları da çok konuşulmuştu.

Öte yandan Cruise’un kızı Suri’yi ne pahasına olursa olsun Scientology tarikatına sokmak istediği de çıkan söylentiler arasında.

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