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Çevre

Katı atık depolama alanında yangın çıktı; Bodrum beyaza büründü

Yokuşbaşı mevkiindeki çöplük alanında metan gazı birikmesi nedeniyle patlama meydana geldi

18 Eylül 2017 15:15

Bodrum'daki katı atık depolama alanında dün akşam saatlerinde başlayan yangın, bu sabah (18 Eylül 2017) söndürülebildi. Söndürme çalışmaları sırasında ortaya çıkan duman, turistik ilçenin üzerini kapladı. Bodrum Kalesi de duman içerisinde gözden kayboldu.

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık depolama merkezinde dün saat 21.00'de, yangın çıktı. Metangazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama ardından başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Gaz sıkışması nedeniyle art arda alanda patlamalar oldu. Zaman zaman ormanlık alana da sıçrayan alevler, ekiplerin anında müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.



Katı atık alanındaki yangın, bugün saat 09.00'da kontrol altına alınabildi. Yangın söndürülürken, önlem amaçlı bölgede soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi. Alandan yükselen dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü. Bodrum Kalesi de duman içerisinde gözden kayboldu.

Koylarda demirleyen yatlar da dumandan etkilendi. 

 

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