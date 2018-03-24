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Deutsche Welle

Kathimerini: Gülencilerin Yunanistan planı çökertildi

Kathimerini gazetesi, ABD vatandaşı üç Türk'ün Yunanistan'da Gülencileri örgütlemeyi planladıkları şüphesiyle Atina havalimanından geri gönderildiğini bildirdi.

24 Mart 2018 22:13

Yunan Kathimerini gazetesi, Fethullah Gülen yapılanmasının ülkeye adamlarını sokarak örgütlenme planının Yunan güvenlik birimlerince çökertildiğini öne sürdü.

Gazetenin özel haberinde, geçen Pazartesi günü tarifeli uçakla ABD'den Atina'ya gelen Türk kökenli üç ABD vatandaşının Atina Uluslararası Havalimanı'nda durdurulduğu ve ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'ye geri gönderildiği bildirildi.

Olayın hassasiyeti nedeniyle sadece birkaç hükümet yetkilisinden oluşan küçük bir grup tarafından bilindiği ve büyük gizlilikle ele alındığı kaydedildi. Üç şüphelinin polise verdikleri ifadede kendilerini sivil toplum kuruluşu çalışanı ve emlak yatırımcısı olarak tanıttıkları, "mültecilere barınma imkanları yaratmak ya da daha geniş yatırım planları çerçevesinde emlak satın almak istediklerini" söyledikleri belirtildi.

Kathimerini gazetesine göre Yunan güvenlik birimleri ise söz konusu kişilerin Yunanistan'da, özellikle de başkent Atina ve çevresinde emlak satın alarak Türkiye'den kaçan Gülencileri barındırma hedefi taşıdığı görüşünde.

Haberde, şüpheli üç kişinin Atina havalimanından Emirates Havayollarına ait bir uçakla New York'a gönderildiği de belirtildi. Gazete, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından çoğu Gülenci olmak üzere iki bini aşkın Türk'ün Yunanistan'a iltica başvurusunda bulunduğu bilgisini verdi.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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