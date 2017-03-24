Kathimerini: 8 ayda 236 Türk vatandaşı Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Yunan Kathimerini gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana çeşitli yollardan Yunanistan'a gelen ve siyasi sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısının 236'ya yükseldiğini yazdı.

Gazete, haberini Yunanistan'da sığınma başvuruları ile ilgilenen birimin verilerine dayandırdı.

Haberde, Türk vatandaşlarının başvurularına gerekçe olarak, Türkiye'de haklarında Fethullah Gülen cemaatine üye oldukları şüphesiyle kovuşturma açılabileceğini gösterdikleri belirtildi.

Haberde darbe girişimiyle ilgileri olmadığını söyleyen bu kişilerin verdikleri ifadelerde, "Gülen cemaatine mensup olmaları bile Türkiye'de suç sayıldığından, Türkiye'de yaşayamayacaklarını dile getirdikleri" bilgisi yer aldı.

Kathimerini ayrıca 22 Ağustos'ta Rodos üzerinden Yunanistan'a gelen iki üniversite profesörünün ve bir inşaat mühendisinin Türkiye'de haklarında yakalama emri bulunmadığı halde, sırf Gülen cemaatine ait okullarla bağlantılı oldukları için Yunanistan'a kaçmayı daha uygun gördüklerinden söz etti.

Kathimerini, Yunanistan'a kaçan 236 Türk vatandaşının siyasi sığınma başvurularının akıbeti hakkında Yunan makamlarının kesin bir bilgi vermekten kaçındıklarını ,ancak bunların iltica başvurularının 1. ve 2. dereceli komisyonlar tarafından incelendiğini yazdı.

Gazete, 8 firari askerin durumunun ise 236 Türk vatandaşının durumundan "askeri" açıdan farklı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'ye iadeleri reddedilen firari askerlerin 15 Temmuz darbe girişimiyle doğrudan bağlantılı olduğu ancak Yunananistan Yüksek Mahkemesi'nin "can güvenliği" gerekçesiyle Türkiye'ye iadelerini reddettiği hatırlatıldı.

Kathimerini, Norveç makamlarının da siyasi iltica talebinde bulunan Türk subaylarının Türkiye'ye iadesini aynı gerekçelerle reddettiğini de yazdı.