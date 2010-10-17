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Yaşam

‘Kateter’li vahşi cinayet

Adana’da bir sulama kanalında, bilekleri ve boğazı kesilerek öldürülen bir kadının cesedi bulundu.

17 Ekim 2010 03:00

T24- Adana’da bir sulama kanalında, bilekleri ve boğazı kesilerek öldürülen bir kadının cesedi bulundu.


Merkez Seyhan ilçesindeki Adana Hipodromu arkasında, atları gezdiren seyisler, sulama kanalında kadın cesedi görerek polise ihbarda bulundu.


Olay yerine gelen güvenlik güçlerince kanaldan çıkarılan ve 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, bileklerinin ve boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlenirken, bir kolunda da damar içine ilaç ve sıvı vermek için kullanılan ‘kateter’ takılı olduğu görüldü.


Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan araştırmada, kadının üzerinde kimliğini belirleyecek bir belge bulunamadı.

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