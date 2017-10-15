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Spor

Katerina Stefanidi 2017'de Avrupa'nın en iyi kadın sporcusu seçildi

Io Chokona- Atina, (DHA) - Avrupa Federasyonu 2017 yılı için sırıkla atlamada altın madalya sahibi Katerina Stefanidi'yi Avrupa'nın en iyi kadın sporcusu seçti

15 Ekim 2017 14:53

Io Chokona- Atina, (DHA) - Avrupa Federasyonu 2017 yılı için sırıkla atlamada altın madalya sahibi Katerina Stefanidi\'yi Avrupa\'nın en iyi kadın sporcusu seçti. Stefanidi bu unvanı kazanan ilk Yunanlı atlet oldu. Madalya töreni Litvanya\'nın başkenti Vilnius\'ta gerçekleşti. Katerina Stefanidi 2017 yılında Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya, Uluslararası Şampiyonası\'nda Diamond League\'de birinci sırayı alıp 4,91m ile Yunanistan rekoru kırdı. Erkeklerde en iyi sporcu madalyasını cirit atmada şampiyon olan Alman Johan Veter kazandı. 
 

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