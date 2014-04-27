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'Kate'in 50 bin sterlinlik şovu'

İngiltere'nin Daily Mail gazetesi Kate Middleton'un Avustralya ziyaretinde kullandığı giysilere dikkat çekerek, 'Kate'in 50,000 Sterlinlik Moda Şovu' başlığıyla haber yayınladı

27 Nisan 2014 00:11

Cambridge Düşesi Kate Middleton, eşi Prens William ile çıktığı Avustralya, Yeni Zelanda turunda, favori tasarımcısı Erdem’in yeşil ‘Allie’ giysisiyle dikkat çekti. Gelibolu Anzak töreniyle sona eren üç haftalık turun fotoğrafları çeşitli İngiliz gazetelerinde özel ek olarak dağıtıldı.

Gezi fotoğraflarına geniş yer ayıran Daily Mail , “Kate’in 50,000 Sterlinlik Moda Şovu” haberinde, Kate Middleton’un Erdem’in 1.765 sterlinlik yeşil Allie giysisini giydiğine dikkat çekti. Üç haftada Cambridge Düşesi’nin High Street’in ve tasarımcıların 25 çeşit giysisini giydiği kaydedildi.

Moda editörü Eliza Scarborough’nun yaptığı değerlendirmede Kate’in giydiği her giysinin kaç para olduğu kaydedildi. Bu giysilerin toplam değerinin 49.560 sterlin olduğu açıklandı.

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