Kategori Mağazacılığı Derneği: Marketler dışındaki tüm mağazalar kapatılmalı

Büyük market zincirlerinin çatı kuruluşu Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararının bir an önce verilmesi çağrısı yaptı.

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe şu değerlendirmeyi yaptı: “İçinde bulunduğumuz ortamda bir çok perakende işletmesinin faaliyetini geçici olarak durdurduğu kararını görmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Evinizden çıkmayın’ tavsiyesine paralel bir şekilde KMD üyeleri olarak beklentimiz, temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararının kamu otoriteleri tarafından ivedilikle verilmesi yönündedir. Halk sağlığı gözetilerek alınacak daha geniş kapsamlı önlemlerde derneğimiz üyesi tüm kuruluşlar kamu otoritelerinin kararlarına bire bir uyacak ve desteğini sağlayacaktır.”