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Yaşam

Kate Winslet'ına düğün hediyesi uzay yolculuğu

İngiliz milyarder Richard Branson, yeğeni Rocknroll ve eşine düğün hediyesi olarak uzay yolculuğu armağan etti

30 Aralık 2012 19:58

Hollywood’un ünlü oyuncusu Kate Winslet ve eşi Ned Rocknroll, uzay yolculuğuna çıkacak.

İngiliz milyarder Richard Branson, yeğeni Rocknroll ve eşine düğün hediyesi olarak uzay yolculuğu armağan etti.

The Sun'ın haberine göre; önümüzdeki yıl gerçekleşecek uzay yolculuğunun bilet ücreti 124 bin sterlin.

İngiliz iş adamı Sir Richard Branson'ın en çılgın projelerinden bir tanesi olan Virgin Galactic için ABD'nin New Mexico eyaletinde inşa edilen uzay limanı 209 milyon dolara maloldu.

Binanın 2013 başında faaliyete geçmesi bekleniyor. Buradan yörüngeye çıkacak olan zengin uzay turistleri 2.5 saat uzayda yolculuk yapacak.

10 Ekim 2010 tarihinde ilk test uçuşunu yapan Virgin Galactic ile gerçekleşecek seyahatin beş dakikası yerçekimsiz ortamda olacak.

Bilet alan 530 yolcu arasında Ashton Kutcher ve Stephen Hawking de bulunuyor.

 

Wınlet'in üçüncü evliliği

 

İngiliz oyuncu Kate Winslet bir yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Ned Rocknroll ile sadece arkadaşlarının katıldığı bir törenle hayatını birleştirdi. ABD'nin New York kentinde gerçekleşen nikah törenine çiftin bir kaç arkadaşı katıldı.

Bu, iki çocuk annesi olan Winslet'ın üçüncü evliliği.

37 yaşındaki sanatçı ilk evliliğini Jim Threapleton ile yaparken  ünlü yönetmen Sam Mendes'e "evet" diyerek ikinci kez dünyaevine girmişti.

Yeni evli çift, İngiltere'de şehir merkezine uzak bir yerde 3 milyon dolara bir ev satın aldı.

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