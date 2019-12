Kate Winslet yönetmen eşinden ayrıldı

T24 -

KATE WİNSLET İÇİN TIKLAYINIZ

Geçen yıl “The Reader – Okuyucu” adlı filmindeki performansı ile Oscar ödülüne layık görülen İngiliz oyunca Kate Winslet, yönetmen eşi Sam Mendes'ten ayrıldığını avukatı aracılığı ile kamuoyuna duyurdu.Winslet'in Londra'daki avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çiftin karşılıklı anlayış içinde ve dostane bir şekilde ayrılmaya karar verdiği belirtildi.Açıklamada ayrıca Winslet ve Mendes'in ayrılmalarına rağmen çocuklarını birlikte yetiştireceği kaydedildi. Çiftin neden boşandıklarına ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.Oscar ödüllü 34 yaşındaki Kate Winslet ve İngiliz yönetmen Sam Mendes, Hollywood'un rüya çiftlerinden biri olarak gösteriliyordu. Winslet ve Mendes'in ortak bir çocukları var.Winslet'in İngiliz yönetmen Jim Threapleton'la evliliğinden de bir çocuğu bulunuyor. Winslet ve Mendes, 2003 yılında evlenmişti.Geçen yıl "The Reader"daki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazanan Kate Winslet, 10 yıl önce çekilen “Titanic” filmindeki rolüyle dünya çapında tanınan bir yıldız olmuştu.Winslet ayrıca, "Titanic", "Sense and Sensibility", "Iris", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" ve "Little Children" filmlerindeki rolleriyle 5 kez Oscar'a aday gösterilmişti.Sam Mendes de 2000 yılında "American Beauty" (Amerikan Güzeli) filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.