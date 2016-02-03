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Kültür-Sanat

Kate Winslet: Titanic'in sonundan memnun değilim

"Bence de orada ikimizi de kurtaracak yer vardı"

03 Şubat 2016 00:13

Oscar'lı oyuncu Kate Winslet Titanic filminin sonundan memnun olmadığını açıkladı. Rose karakterini canlandıran Winslet filmin sonunda aşık olduğu Jack Dawson'ı (Leonardo DiCaprio) buzla suda bırakmaktan memnun olmadığını açıkladı.

Cihan Haber Ajansı'ndan Ali Kemal Çetin'in haberine göre, Jimmy Kimmel'in programına katılan ünlü oyuncuya bu konudaki fikri sorulunca kendisinin de filmin hayranları ile aynı görüşte olduğu ortaya çıktı. Winslet, "Bence de orada ikimizi de kurtaracak yer vardı" diyerek filmin sonunun farklı olmasını istediğini belirtti.

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