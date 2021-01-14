Kate Winslet: Sürekli yargılandım ve zorbalığa maruz kaldım

Oyuncu Kate Winslet, kariyeri boyunca sürekli eleştirildiğini, zorbalığa maruz kaldığını ve bu nedenle kendisini korumaya alarak uzun süre büyük projelerde yer almaktan 'stratejik olarak' uzak durduğunu söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, 1997 yılında gösterime giren ve başrolünü Leonardo DiCaprio'yla paylaştığı 'Titanic'in ardından gişe rekorları kıran Avatar'daki rolüyle de popüler olan İngiliz oyuncu Kate Winslet, komedyen Marc Maron'un sunduğu podcast programında ünlü olduğu ilk zamanlarda yaşadığı zorluklara ilişkin konuştu.

Tanınmaya başlanmasının ardından 'kendini korumaya aldığını' söyleyen Winslet, "Bir şişe süt ve gazete almaya gidip gelirken beni fotoğraflayan paparazilerle dolu arabaları ve arabaları, bu çok tuhaftı" dedi.

Winslet, İngiliz basınının kendisine nazik davranmadığını belirterek, "Oldukça fazla yargılandım ve eleştirildim. Kendimi zorbalığa uğramış hissettim. 'Tamam, bu korkunç ve umarım geçer' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Kesinlikle geçti, ama aynı zamanda eğer ünlü olmak buysa, ünlü olmaya hazır olmadığımı da anlamamı sağladı" diye konuştu.