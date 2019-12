Kate Winslet gökdelen tepesinde

The Daily Mail’in haberine göre; Charles C. Ebbets’in ‘Gökdelen tepesinde öğle yemeği’ adlı ünlü fotoğrafına gönderme yapılan çekimlerde, ünlü oyuncu gökdelende çalışan işçiler gibi poz verdi.İşçi çocuğu olduğunu ancak aksanı düzgün olduğu için buna kimseyi inandıramadığını sık sık söyleyen Winslet, bu fotoğrafıyla gerçekten ‘işçi’ olduğunu kanıtlamış oldu! 33 yaşındaki İngiliz oyuncu siyah elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla çıktığı gökdelende çarpıcı pozlar verdi.29 Eylül 1932’de, Rockefeller Merkezi’nde çekilen ünlü fotoğraf New York Herald Tribune’de yayınlanmıştı. Rockefeller Merkezi inşaatının 69. katında çelik konstrüksüyon kiriş üzerinde öğle yemeklerini yiyen on bir işçinin fotoğrafı gazetede yayımlandığı sırada çok ses getirmişti.