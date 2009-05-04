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Kate Winslet gökdelen tepesinde

Oscarlı oyuncu Kate Winslet, Harper's Bazaar dergisine gökdelen tepesinde poz verdi.

04 Mayıs 2009 03:00

Oscarlı oyuncu Kate Winslet, Harper's Bazaar dergisine gökdelen tepesinde poz verdi.

Kate Winslet fotoğrafları - FOTOGALERİ

The Daily Mail’in haberine göre; Charles C. Ebbets’in ‘Gökdelen tepesinde öğle yemeği’ adlı ünlü fotoğrafına gönderme yapılan çekimlerde, ünlü oyuncu gökdelende çalışan işçiler gibi poz verdi.

İşçi çocuğu olduğunu ancak aksanı düzgün olduğu için buna kimseyi inandıramadığını sık sık söyleyen Winslet, bu fotoğrafıyla gerçekten ‘işçi’ olduğunu kanıtlamış oldu! 33 yaşındaki İngiliz oyuncu siyah elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla çıktığı gökdelende çarpıcı pozlar verdi.

29 Eylül 1932’de, Rockefeller Merkezi’nde çekilen ünlü fotoğraf New York Herald Tribune’de yayınlanmıştı. Rockefeller Merkezi inşaatının 69. katında çelik konstrüksüyon kiriş üzerinde öğle yemeklerini yiyen on bir işçinin fotoğrafı gazetede yayımlandığı sırada çok ses getirmişti.

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