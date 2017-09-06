Kate üstsüz fotoğraf mücadelesini kazandı

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate, 2012 senesinde Fransa'da tatil yaparken çekilen ve Fransız bir dedikodu dergisinde yayınlanan Kate'in üstsüz fotoğrafları nedeniyle tazminat kazandı.

Fransız mahkeme, Closer isimli Fransız dergisinin üstsüz fotoğraflarını yayınlayarak Kate'in mahremiyetini ihlal ettiğine ve bu sebepten William ve Kate'e toplam 100 bin euro değerinde tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Closer dergisinin editörü Laurence Pieau ve derginin yayıncısı Ernesto Mauri'nin de ayrı ayrı üst limit olan 45 bin euro ödemelerine hükmetti.

Fotoğrafçılar da tazminat ödeyecek

Fotoğrafları çektiklerini reddeden, ancak polis soruşturmasında Kate ile William'ın tatil yaptığı sırada o bölgede oldukları tespit edilen ve fotoğrafların yayınlanması sonrasında banka hesaplarında anormal bir yükselme görülen iki fotoğrafçı da tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Mahkeme, fotoğrafçılar Cyril Moreau ve Dominique Jacovides'nin de Kate ve William'a ayrı ayrı 10 bin euro ödemesine karar verdi, ancak daha sonra bu rakamı 5 bin'e düşürdü.

William ile Kate tazminattan "memnun"

Kate ile William her ne kadar 1,5 milyon euro tazminat talebinde bulunmuş olsalar da Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada çiftin tazminatlardan "memnun” oldukları ve bu konuyu artık kapanmış olarak değerlendirdikleri belirtildi.

Açıklamada, "Kate ve William böyle haksız bir ihlalin bir daha yaşanmamasını kuvvetli bir şekilde ifade etmeyi diliyor” denildi.

Düşes Kate'in üstsüz fotoğrafları Eylül 2012'de Kate ile William güney Fransa'da tatil yaparken çekilmişti.

Mahkeme kararı, William ile Kate'in üçüncü bebeklerini beklediklerini açıkladıktan bir gün sonra geldi.

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AFP/ dpa/AP/DÇ/HS