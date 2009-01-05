Kate Moss'un da selülitleri var!

Anladık ki selüliti olan her ünlü kadın,
ünlü olmayan hemcinslerini mutlu etmek için güzel bir formül!İşte bir
ünlü ve bir selülit görüntüsü daha!Eyy kadınlar, mutlu olmak, "Ah bu
kadın da bizim gibi, ohh be!" demek istiyorsanız, dünyanın en ünlü
modelinin fotoğrafları içinize su serpecek.Müjde müjde size!..Kate Moss fotoğrafları - FOTOGALERİ
Dünyaca ünlü markaların reklam yüzü, dergilerin
kapak yıldızı, sıfır bedenin 'ikonu' Kate Moss, en selülitli
görüntüsüyle karşınızda.Sadece kilolu kadınların değil, modellerin bile
selülitli olduğunu kanıtlarcasına, Moss'un Tayland'da sevgilisiyle
çıktığı tatilde habersiz çekilen bu fotoğraflar, modelin uzun zamandan
beri spordan uzak kaldığını gösteriyor.
34 yaşında, 6 yaşında bir kız annesi Moss, güneşin etkisiyle kızaran
vücudunu sereserpe gösterirken, paparazzilerin flaşlarından kaçmayı
başaramıyor.Sıskalığıyla bilinen Moss, bu defa biraz kilo almış ve daha
sağlıklı görünüyor.
Makyajsız görmeye alışık olduğumuz modelin yakın bir kaynağı, "İşte
gerçek Kate bu.Tüm sadeliğiyle.İnsanların onu bu haliyle de sevdiğini
biliyor ve kendine güveniyor.Güzel olmak gibi bir gayreti yok. Neyse o."