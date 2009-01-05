Kate Moss'un da selülitleri var!

Dünyaca ünlü markaların reklam yüzü, dergilerin kapak yıldızı, sıfır bedenin 'ikonu' Kate Moss, en selülitli görüntüsüyle karşınızda.Sadece kilolu kadınların değil, modellerin bile selülitli olduğunu kanıtlarcasına, Moss'un Tayland'da sevgilisiyle çıktığı tatilde habersiz çekilen bu fotoğraflar, modelin uzun zamandan beri spordan uzak kaldığını gösteriyor.34 yaşında, 6 yaşında bir kız annesi Moss, güneşin etkisiyle kızaran vücudunu sereserpe gösterirken, paparazzilerin flaşlarından kaçmayı başaramıyor.Sıskalığıyla bilinen Moss, bu defa biraz kilo almış ve daha sağlıklı görünüyor.Makyajsız görmeye alışık olduğumuz modelin yakın bir kaynağı, "İşte gerçek Kate bu.Tüm sadeliğiyle.İnsanların onu bu haliyle de sevdiğini biliyor ve kendine güveniyor.Güzel olmak gibi bir gayreti yok. Neyse o."