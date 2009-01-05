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Kate Moss'un da selülitleri var!

Anladık ki selüliti olan her ünlü kadın, ünlü olmayan hemcinslerini mutlu etmek için güzel bir formül!

05 Ocak 2009 02:00

Anladık ki selüliti olan her ünlü kadın, ünlü olmayan hemcinslerini mutlu etmek için güzel bir formül!İşte bir ünlü ve bir selülit görüntüsü daha!Eyy kadınlar, mutlu olmak, "Ah bu kadın da bizim gibi, ohh be!" demek istiyorsanız, dünyanın en ünlü modelinin fotoğrafları içinize su serpecek.Müjde müjde size!..

Kate Moss fotoğrafları - FOTOGALERİ

Dünyaca ünlü markaların reklam yüzü, dergilerin kapak yıldızı, sıfır bedenin 'ikonu' Kate Moss, en selülitli görüntüsüyle karşınızda.Sadece kilolu kadınların değil, modellerin bile selülitli olduğunu kanıtlarcasına, Moss'un Tayland'da sevgilisiyle çıktığı tatilde habersiz çekilen bu fotoğraflar, modelin uzun zamandan beri spordan uzak kaldığını gösteriyor.

34 yaşında, 6 yaşında bir kız annesi Moss, güneşin etkisiyle kızaran vücudunu sereserpe gösterirken, paparazzilerin flaşlarından kaçmayı başaramıyor.Sıskalığıyla bilinen Moss, bu defa biraz kilo almış ve daha sağlıklı görünüyor.

Makyajsız görmeye alışık olduğumuz modelin yakın bir kaynağı, "İşte gerçek Kate bu.Tüm sadeliğiyle.İnsanların onu bu haliyle de sevdiğini biliyor ve kendine güveniyor.Güzel olmak gibi bir gayreti yok. Neyse o."

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