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Kate Moss'un Bodrum tatili olaylı bitti

Bodrum'ta tatil yapan Kate Moss, dönüş için geldiği havalimanında gümrük görevlisiyle tartıştı

31 Temmuz 2014 10:56

Dünyaca ünlü manken Kate Moss'un Bodrum'daki bir detoks merkezinde tamamladığı tatilinden sonra İngiltere'ye dönüşü olaylı oldu. Bodrum Milas Havaalanına bilet almadan ve alkollü halde geldiği belirtilen Moss, uçak biletini görmek isteyen gümrük görevlilerine sorun çıkardı. Ünlü mankenin gelişiyle hareketlenen havaalanında bulunan diğer yolcular da Moss'u an ve an görüntüledi.

 

VİP yerine ekonomik bilet

 

Daily Mail'de yer alan habere göre, rahat tavırlarıyla dikkat çeken ünlü manken, görüntüsünü alan çevredeki yolculardan şikayetçi olmadı. Görgü tanıkları Kate Moss'un yetkililere biletini unuttuğunu ve 21.30 uçağı için yeni bir bilet almak istediğini anlattığını ifade etti. Yolculuklarında VIP tercihi önemsemediği belirtilen ünlü güzel, 129 sterlin tutarında bir ekonomi sınıfı bilet alarak diğer yolcularla birlikte kuyrukta bekledi. Uçağın yaklaşık 2 saat 20 dakika rötar yapması sebebiyle tahmin edilenden daha uzun süre beklemek zorunda kalan Moss, çevresindeki yolcularla sohbet etti. Moss'un Londra'daki Gatwick Havaalanı istikametinde havalanan uçağının ardından, olaylı havaalanı macerası sosyal medyada geniş yankı buldu. Milas Havaalanı'nda bulunan birçok yolcunun "Kate Moss ile az önce aynı havaalanında bekledik" tweetlerinin ardından konuya büyük ilgi duyan İngiliz medyası, haberlerde Moss'a geniş yer verdi. Yedi gün boyunca suit odada kalan Moss'un burada 3 bin 640 euro harcadığı belirtiliyor. Daha önce birçok kez Türkiye'ye tatil için gelen Moss'un plaj kulübünde güneşlendiği sırada çekilen görüntüleri basına yansımıştı. 

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