Modanın iki önemli ismi Just Cavalli ve Kate Moss, Just Cavalli 2009 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, katalog çekimlerinde buluştu.



Ünlü marka Just Cavalli'nin 2009 İlkbahar Yaz Koleksiyonu'nun tanıtımı için ünlü model Kate Moss,objektif karşısına geçti! Moss, her zamanki gibi kıyafetler kadar muhteşemdi.



Renkli ve parlak tasarımlar, deri tasarımlar, mini elbiseler, jeanler; bu koleksiyonun olmazsa olmazları...