Kate Middleton'a mini etek yasağı

Kraliçe Elizabeth'le nisan ayında Avustralya'yı ziyaret edecek olan Cambridge Düşesi Kate Middleton, bu ziyaretinde Kraliçe'nin isteği üzerine etek boyunu uzatarak "kaza" riskinin önüne geçecek.

İngiltere'deki Mail on Sunday gazetesinin haberine göre, gezide Düşes Kate'in gardrobuyla Kraliçe'nin giysi tasarımcısı Angela Kelly ilgilenecek. Kraliyet ailesi 3,5 hafta sürecek gezide, Kate Middleton'un 2011'de Kanada Calgary Havalimanı'nda üzerindeki sarı elbisenin rüzgarın etkisiyle havalanması sonucu yaşanan kazanın tekrarlanmasını istemiyor. Düşes'in Avustralya'da günde 4 kez kıyafet değiştirmesi bekleniyor.