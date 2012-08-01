Kate Middleton yılın en şık kadını seçildi

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Vanity Fair dergisinin yılın En İyi Giyinenler Listesi'nde bir numara oldu.



İngiltere'de tahtın ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile evlenerek Cambridge Düşesi ünvanını alan Kate Middleton, ünlü moda dergisi Vanity Fair'in 2012 En İyi Giyinenler Listesi'nde bir numara oldu.

Moda danışmanlarının yardımını reddederek ünlü tasarımcıların koleksiyonlarından kendi zevkine göre seçimler yapan Düşes, 73 yıldır yayımlanan listede üçüncü kez yer aldı.

Düşes'in kayınbiraderi Prens Harry de En İyi Giyinen Erkekler Listesi'ndeki yerini korudu.

En İyi Giyinen Kadınlar Listesi'nde yer alan diğer isimler, oyuncu Jessica Chastain, oyuncu ve manken Lea Seydoux, şarkıcı Alicia Keys, oyuncu Fan Bingbing, stilist Michelle Harper, oyuncu Diane Kruger, moda tasarımcıları Ulyana Sergeenko ve Stella McCartney, Danimarka Prensesi Mary, Katar Emiri'nin eşi Moza Bint Nasır olurken; fotoğrafçı Bill Cunningham, şarkıcı Jay-Z, futbolcu Tom Brady, gazeteci Morley Safer ve yönetmen Richard Grant de En İyi Giyinen Erkekler Listesi'nin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Aktör Colin Firth ile eşi Livia ise En İyi Giyinen Çift seçildi.

Vanity Fair'in En İyi Giyinenler Listesi, moda dünyasının en etkili listelerinden biri kabul ediliyor.