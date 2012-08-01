T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kate Middleton yılın en şık kadını seçildi

Cambridge Düşesi Kate Middleton, ünlü moda dergisi Vanity Fair'in 2012 En İyi Giyinenler Listesi'nde bir numara oldu

01 Ağustos 2012 16:17

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Vanity Fair dergisinin yılın En İyi Giyinenler Listesi'nde bir numara oldu.
 
İngiltere'de tahtın ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile evlenerek Cambridge Düşesi ünvanını alan Kate Middleton, ünlü moda dergisi Vanity Fair'in 2012 En İyi Giyinenler Listesi'nde bir numara oldu.

Moda danışmanlarının yardımını reddederek ünlü tasarımcıların koleksiyonlarından kendi zevkine göre seçimler yapan Düşes, 73 yıldır yayımlanan listede üçüncü kez yer aldı.

Düşes'in kayınbiraderi Prens Harry de En İyi Giyinen Erkekler Listesi'ndeki yerini korudu.

En İyi Giyinen Kadınlar Listesi'nde yer alan diğer isimler, oyuncu Jessica Chastain, oyuncu ve manken Lea Seydoux, şarkıcı Alicia Keys, oyuncu Fan Bingbing, stilist Michelle Harper, oyuncu Diane Kruger, moda tasarımcıları Ulyana Sergeenko ve Stella McCartney, Danimarka Prensesi Mary, Katar Emiri'nin eşi Moza Bint Nasır olurken; fotoğrafçı Bill Cunningham, şarkıcı Jay-Z, futbolcu Tom Brady, gazeteci Morley Safer ve yönetmen Richard Grant de En İyi Giyinen Erkekler Listesi'nin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Aktör Colin Firth ile eşi Livia ise En İyi Giyinen Çift seçildi.

Vanity Fair'in En İyi Giyinenler Listesi, moda dünyasının en etkili listelerinden biri kabul ediliyor.

ETİKETLER

Kate MiddletoningiltereCambridgeVanity Fair

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24