Kate Middleton, doğum sonrası depresyona girdi

Geçtiğimiz ay dünyaya getirdiği bebek sayesinde bir kez daha dünya gündeminin ilk sırasına oturan Cambridge Düşesi Catherine ya da herkesin tanıdığı adıyla Kate Middleton zor günler yaşıyor.

ABD'de yayınlanan Star dergisinin iddiasına göre, oğlu Prens George ve kocası Prens William ile yeni hayatına başlayan Kate Middleton birçok kadın gibi doğum sonrası depresyonu yaşamaya başladı.

Bu konuda Buckhingham Sarayı'ndan resmi bir açıklama yapılmasa da Star Magazine'in iddiasına göre Düşes'in hayatı pek de masallardaki gibi gitmiyor.

Habere göre, karısı bütün vaktini ve ilgisini minik George'a yönelttiği için Prens William da ne yapacağını bilemez halde.

Bebek bakımı konusunda karısına elinden geldiğince yardımcı olan Prens William görevine döndü.

Aileye yakın bir kaynak "William, oğluyla çok mutlu. Bebeğin bezini değiştirmeyi bile öğrendi. Ama sonunda bu işi kadınlara bırakıp işinin başına döndü" dedi.

Prens William, Galler'e gidince de Kate Middleton Bucklebury'de kaldı.

Çiçeği burnunda anne Kate Middleton'ın kendini yalnız hissettiği, zaman zaman ağladığı ve yaşama coşkusunu yitirdiği de iddialar arasında.

Star dergisi, Middleton'ın doğum sonrası depresyonuna girdiğini, bunaldığını ve görevi gereği her zaman yanında olamayan kocası Prens William'ın hasretini çektiğini iddia etti.

Kraliyet ailesinin yeni bebeği Prens George, doğumunu günlerce büyük bir merak içinde bekleyen gazetecilerle ve dünya kamuoyuyla böyle tanışmıştı.