"Kate'le Uyu"; Kate Moss uyuduğu anların videosunu NFT olarak açık artırmaya çıkardı

Ünlü model Kate Moss, uyuduğu anları gösteren bir NFT videosunu açık artırmada satışa çıkardı. Moss'un videosunun NFT geliri ruh sağlığı hayır kurumu Gurls Talk'a gidecek.

The Guardian'da yer alan habere göre, model Kate Moss, "Sleep With Kate" (Kate'le Uyu) isimli videosunu NFT olarak açık artırmaya çıkardı. Video için teklifler 11 bin sterlinden açıldı. Uyuma videosunun yanı sıra "Kate'le Yürü" ve "Kate'le Araba Sür" isimli iki videosu daha satılıyor.

NFT olarak satılan videoların geliri, ruh sağlığı hayır kurumu Gurls Talk'a bağışlanacak.

Videolarıyla ilgili Instagram'dan açıklama yapan Moss, “Zaman hiçbir zaman yeterli olmayan bir şeydir. Ve kimseyi beklemez. Kimin bir anımı sahiplenmek isteyeceği fikri ilgimi çekiyor” ifadesini kullandı.

NFT nedir?

İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.