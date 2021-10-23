Kate Beckinsale: Yüksek IQ, Hollywood kariyerimde handikap yarattı

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, "yüksek IQ’ya sahip olmanın Hollywood’daki kariyerinde handikap oluşturduğunu düşündüğünü" söyledi.

Oxford Üniversitesi’nde Fransız ve Rus edebiyatı okurken üçüncü sınıfta oyunculuk için bırakan Beckinsale, The Howard Stern Show’da IQ'sunun 152 olduğunu açıkladı.

Beckinsale, yüksek IQ'nun kariyerinde ve özel yaşamında bir ödülden çok engel teşkil ettiğini söyledi.

Bu konuda sohbet ettiği her doktorun, her tanıdığının, “Yüzde 30 daha az zeki olsaydın daha mutlu olurdun” dediğini aktaran oyuncu, “Kariyerimde IQ’mun yardımını görmedim. Aslında tam tersine bir handikap oluşturmuş olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beckinsale, yaşıtlarının yakaladığı başarıyı yakalayamamasında yüksek IQ puanının etken olduğunu savundu.