Katarlıların QNBFB’sinin borsada dikkati çeken yükselişi: 5 ayda 59 kat yükselmiş!

Katarlıların QNB’sinin satın aldığı Finansbank'ın leasing /kiralama şirketinin İstanbul Borsası’ndaki yükselişi dikkat çekici.

QNB Finansal Kiralama AŞ’nin hisse değeri 26 Ağustos 2019’da 4 lirayken, bugün ise 238 liraya çıktı. Yani 59 kat yükseldi.

İş Yatırım’dan Halil Barışkan da konuya dikkati çekerek “Borsa İstanbul'un piyasa değeri 217 milyar $. Bunun %20'si sadece 44 milyar $ ile QNBFB. Diyeceklerim bu kadar” diye yazdı.

investing.com’dan da QNBFB’nin hisselerindeki artış görülebiliyor.

Bloomberg’ün haberine göre QNB Finansbank'ın da piyasa değeri borsanın tamamının yüzde 20'sine yaklaştı.

QNB Finansbank'ın hisseleri Kasım sonundan bu yana yüzde 400'ün üzerinde yükseliş kaydederek 90 TL'ye yaklaştı.

Bankanın hisse senetleri Kasım sonunda 20 TL altında, Aralık sonunda 25 TL civarındaydı.

89.35 TL'den işlem gören QNB Finansbank, yıl başından bu yana yüzde 138 yükseliş kaydetti. Yüzde 99.88 hissesine Qatar National Bank'ın sahip olduğu bankanın halka açıklık oranı sadece yüzde 0.12 seviyesinde. Bankacılık endeksindeki ağırlığı ise yüzde 0.71.

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Eski adıyla Finans Finansal Kiralama, yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırım ihtiyaçlarına odaklanan, Türkiye merkezli bir şirket.

Şirket, ağır makine, medikal ekipman, tekstil ekipmanları, gayrimenkul, matbaa, imalat makineleri ve ticari araçlar, vb için kiralama hizmetleri sunuyor.