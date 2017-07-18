Katarlı başkandan Neymar'a astronomik teklif hazırlığı!

Transfer döneminde gelinen noktaya kadar Semedo hariç istediği hiçbir oyuncuyu kadrosuna katamayan Barcelona, son günlerde ayrılık iddialarıyla boğuşuyor. Katarlı Nasser Al Khelaifi başkanlığındaki Fransız ekip Paris-Saint Germain'in, Brezilyalı yıldız Neymar'a astronomik bir teklif yapmak için hazırlandığı ileri sürüldü.

ESPN'de yer alan habere göre PSG, Neymar için 222 milyon Euro bonservis (serbest kalma bedeli), 5 yıl için net 150 milyon Euro maaş, 3 lüks araç içeren bir teklif sunmak için hazır. Marco Verratti ile ilgilendiği bilinen, ancak transferin gerçekleşmemesi üzerine ilgilenmediği açıklamasında bulunan teknik direktör Ernesto Valverde ve Barcelona cephesinin bu teklife vereceği yanıt henüz bilinmiyor.

Futbolculara ve kulüplere ödediği astronomik rakamlarla son senelerde adından sıkça söz ettiren PSG, Neymar transferini sonlandırması halinde futbol tarihinde 'Barcelona'dan para ile transfer yapmak' başlıklı yeni bir sayfa açılacak.