"Katarlı başkandan Cavani'ye 'penaltı rüşveti" iddiası!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Katarlı başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin, penaltıları Neymar'a bırakması halinde Edinson Cavani'ye 1 milyon Euro teklif ettiği ileri sürüldü. Uruguaylı golcü ise Al-Khelaifi'nin bu teklifini net bir dille reddetti.

Fransız gazetesi El Pais'te yer alan habere göre PSG'nin Katarlı başkanı Al-Khelaifi, Edinson Cavani'ye "Penaltıları Neymar'a bırakması" karşılığında 1 milyon Euro teklif etti. Kulübün belirlediği 'gol krallığı' primi olan bu miktarı Edinson Cavani kabul etmedi.

PSG'nin Lyon ile evinde oynadığı maçta penaltı kazanılmış, penaltıyı kullanmak için Neymar ve Cavani bir tartışma yaşamıştı. Benzeri bir tartışma kazanılan duran topta da yaşanmış ve Neymar, karşılaşma sonu Uruguaylı futbolcuyu sosyal meya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.

4 sezondur Fransız ekip için oynayan Cavani; PSG formasıyla çıktığı 206 maçta 139 gol ve 23 asistle oynadı. 222 milyon Euro'ya transfer edilen Neymar ise PSG için çıktığı 6 resmi maçta 5 gol ve 5 asistle 10 gole direkt katkı sağladı.