Katarlı Bakan: OPEC fiyatları manipüle etmeye çalışmıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Katar Enerji Bakanı Mohammed Bin Saleh Al-Sada, Perol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve petrol üretmeyen gruplar arasında yapılacak olası bir anlaşmayla OPEC’in petrol fiyatlarını manipüle etmeye çalışmadığını söyleyerek OPEC’in piyasa stratejisini savundu.

Konuyla ilgili CNBC’ye konuşan Al-Sada, “OPEC fiyatları manipüle etmek için değil, piyasaya yeniden denge getirmek için çalışıyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticilerinin üretimi kısıp fiyatları yükselterek tüketicilere zarar verdiğini söylemiş ve OPEC’in önde gelen petrol üreticilerinden Suudi Arabistan ile OPEC üyesi olmayan Rusya’ya üretimi arttırmak için çağrıda bulunmuştu.

Al-Sada düşük petrol fiyatlarının küresel ekonomik büyüme için her zaman çok da faydalı olmadığını söyledi ve ekledi:

“OPEC kendi üye ve müttefik ülkelerinde petrol üretimini kısıtladığında, petrol fiyatını oldukça etkileyen stoku azaltmayı hedefliyordu. Petrol fiyatlarının o denli düşük olmasının getirdiği depresyon ne işe yaradı? Dünyada daha iyi ekonomik koşullar olmasını sağladı mı?

“Söz konusu dönemdeki petrol fiyatları küresel ekonominin görebileceği en kötü düzeydi. Petrol fiyatlarının iyileşme sürecinde ise arz ve talep dengesi yeniden sağlandı ve şu an küresel ekonomi bu sayede çok daha iyi bir duruma geldi.”

Al-Sada aşırı stokun ve düşük petrol fiyatlarının üreticiler için çeşitli zorluklar oluşturacağının altını çizerken, “Petrol fiyatlarında şu an gördüğümüz iyileşme sürecinde petrole olan yatırımların küresel talebi karşılamak için yeterli olmadığını görüyoruz” dedi.