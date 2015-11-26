Katar'ın IŞİD'e vermek için Ukrayna'dan uçaksavar füzesi satın aldığı iddia edildi

Ukraynalı bir grup hacker, Katar’ın Rus savaş uçaklarını vurması amacıyla IŞİD’e vermek için Ukrayna’dan uçaksavar füzesi satın aldığını iddia etti. Uzmanlar, Katar tarafından Suriye'deki teröristlere ulaştırıldığı iddia edilen Pechora-2D cinsi füzelerin, Sina yarımadasına düşen Rus yolcu uçağını vurma kapasitesinde olduğunu belirtti.

El Akbar gazetesi, devlete ait olan ve savunma sektöründe faaliyet gösteren Ukroboronprom’un Katarlı hükümet yetkilileriyle karadan havaya fırlatılan füzeler konusunda görüştüklerine dair belgelere sahip olduğunu öne sürdü.

Rus operasyonlarının haberini alan

Katar heyeti Ukrayna'ya gitti

FARS Haber Ajansı'nın haberine göre, Rusya’nın terör karşıtı hava operasyonuna başlayacağı haberini alan Katar Savunma Bakanlığı heyeti, 22-27 Eylül’de gerçekleşen Silah ve Güvenlik Fuarı’na katılmak için Ukrayna’nın Kiev kentine gitti ve modernize edilmiş Pechora-2D hava savunma füzelerinden satın almak için UkrOboronProm’la anlaştı.

Haberde; Katar’daki Ukrayna Büyükelçiliği’nin ticari müşaviri Volodimir Kuruts'un Kıbrıs’ta iş yaptığı, Blessway şirketinin yöneticisi Vasyl Babytskiy’e şunları yazdığı iddia edildi:

“Faslı ve Suudi iletişimler için teşekkürler. Tam da zamanında. Yerliler Kiev’deki fuardaydı ve Pechora ya da daha ciddi bir şeyler alacaklardı. Yollamak için onay bekliyoruz. Bizim tarafımız bunu yapacak kapasitede değil. İyi para kazanmak için önünde bir şans var. Ordudaki adamlarla konuşmaya çalış. Yankee’ler aynı fikirde olursa, alışverişin gerçekleşme ihtimali de artar. Bulgarlar ve Türkler durumun farkında, yine aynı yolu izleyeceğiz.”

Sina yarımadasında düşürülen uçağı vurabilecek kalibrede

El Akbar'ın haberine göre, uzmanlar, yayınlanan bilgilerin, Katar Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna’dan temin edilen hava savunma sistemlerini, Türkiye ve Bulgaristan üzerinden Suriye’deki teröristlere ulaştırdığı anlamına geldiğini öne sürüyor. Katar’daki ABD yetkililerinin söz konusu anlaşmayı onayladığı da haberde öne sürülen iddialar arasında.

Uzmanlar, Pechora 2D sisteminin, 21 kilometreye kadar yüksek irtifadaki hava araçlarını vurabileceğini belirtiyorlar. Sina Yarımadası'nda düşürülen Metrojet uçağıyla ilgili soruşturmanın da, haberde öne sürülen iddialar doğrultusunda ilerleyebileceği belirtiliyor.