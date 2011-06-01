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Spor

KATAR'IN EVSAHİPLİĞİNE İNCELEME TALEBİ FRANKFURT (A.A)

01 Haziran 2011 14:24

-KATAR'IN EVSAHİPLİĞİNE İNCELEME TALEBİ FRANKFURT (A.A) - 01.06.2011 - Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Theo Zwanziger, Katar'ın layık görüldüğü 2022 Dünya Kupası'na evsahipliği hakkının araştırılmasını talep etti. FIFA İcra Komitesi üyeliğine aday olan Zwanziger, yolsuzluk iddiaları ve spekülasyonların artması üzerine Katar'ın evsahipliğinin incelenmesi gerektiğini, komite üyesi olması halinde bu konunun üzerine eğileceğini söyledi. Zwanziger, ayrıca, bugün yapılması planlanan FIFA başkanlık seçiminde gizli oylama yapılması gerektiğini de kaydetti. Federasyon Başkanı, seçimin ertelenmesi fikrine sıcak bakmadığını da sözlerine ekledi.

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